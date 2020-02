Menamer inbraakverdachte (34) loopt tegen de lamp door videodeurbel

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Menamer vorig jaar juli twee keer ingebroken in Sint-Anneparochie. Een maand later zou hij ook drie inbraken in Dronrijp op zijn naam hebben.

Deurbel met camera

Toen de man ook nog probeerde in te breken in een woning in Dokkum, liep hij tegen de lamp. Bij die woning hing een deurbel met camera. Daarop was de 34-jarige Menamer duidelijk te zien.

De verdachte heeft een lang strafblad met meerdere inbraken en vermogensdelicten. Bij de inbraken werden met name sieraden buitgemaakt. Uit een van de huizen in Dronrijp werd de ridderorder meegenomen.

Uitspraak

De rechtbank doet op 28 februari uitspraak.