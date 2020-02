Terschellinger burgemeester Wassink baalt: geen geld Regiodeal voor eilanden

Het Rijksgeld hadden de eilanden willen steken in het aanpakken van het woningtekort, en in het onderwijs. Vooral het vinden van betaalbare woningen voor starters is een groot probleem. Op Terschelling is bijna geen ruimte om te bouwen, dik 90 procent van de grond is van Staatsbosbeheer.

Baan is "best pittig"

Wassink kondigde kortgeleden aan dat hij volgend jaar, aan de einde van zijn eerste periode, stopt. Dat was qua timing misschien niet zo handig, zo gaf Wassink toe. De meeste mensen zullen hem immers komend jaar zien als de burgemeester die straks toch weg is. Wassink wil geen tweede termijn op Terschelling, hij noemde de baan "best pittig". Hij staat wel open voor een nieuw burgemeesterschap op de vaste wal.