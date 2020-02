Oorlogsdagboeken gevonden van predikant Felix van der Wissel

In de kronieken van Felix van der Wissel staat niet veel concreets over zijn geheime activiteiten. Het verbaast Baukje van der Wissel niet. "Zoals zoveel mensen in die tijd waren mijn grootouders heel voorzichtig met wat ze opschreven." Toch is er genoeg waardevols voor het licht gekomen, dat vertelt over wat de Van der Wissels gedaan hebben.

Er zitten krantenknipsels en brieven ingeplakt in de dagboeken. Bijvoorbeeld de anonieme dreigbrief van een van de kerkleden, maar ook een dankbrief uit doopsgezinde kringen Menno Simonsz. "Bij U kwamen we nooit voor de dichte deur, 's morgens vroeg niet en 's avonds laat ook niet. Wanneer iemand bereid was ons te helpen, dan was U het wel."