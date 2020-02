SC Heerenveen moet mentale dreun verwerken: "Iedereen was down"

Toch is de verwachting dat er tegen Vitesse, dat deze week na verlies tegen Ajax ook uit het bekertoernooi raakte, voor Heerenveen meer ruimte zal zijn om te voetballen dan in de laatste competitiewedstrijd tegen VVV. "Vitesse zal zeker willen voetballen en dat geeft ons weer de ruimte om te kunnen counteren of om zelf aan het voetballen te komen. Dat zijn onze specifieke kwaliteiten. Dus ik hoop dat er veel ruimte en mogelijkheden zullen ontstaan", zo zegt Jansen.

Opstelling nog niet zeker

Jansen kon nog niets zeggen over de opstelling tegen Vitesse, dat hangt vooral af van het herstel. "We hebben wel jongens met wat kleine pijntjes, morgen gaan we kijken hoe ze er echt op staan en vanuit daar bepalen we de opstelling." Daniel Høegh (enkel), Jan Ras en Warner Hahn zijn al langer uit de roulatie en zijn er niet bij.