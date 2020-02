Succesvolle rentree Sjinkie Knegt: relayploeg naar halve finale

Sven Roes wûn ek knap syn heat op de 1.500 meter troch ûnder oare de Koreaan Kim Dong Wook foar te bliuwen. Rianne de Vries waard op deselde ôfstân by de froulju útskeakele. Se waard op grutte efterstân fjirde yn har heat. Ek Daan Breeuwsma oerlibbe de kwalifikaasje net. Hy waard op de earste 1.000 meter twadde yn syn heat en syn tiid wie net snel genôch om as tiidrapste troch te gean. Itzhak de Laat pleatst him wol foar de kwartfinales op de 1.000 meter. Op de twadde 1.000 meter wist Breeuwsma wol de kwartfinale te berikken, troch syn heat te winnen.

Letter op de middei slagge it De Laat ek om him te pleatsen foar de kwartfinale op de 500 meter. Hy waard earste yn syn heat. Roes syn tredde plak wie net genôch.

By de froulju gong net allinnich Schulting troch op de 1.000 meter, ek Rianne de Vries pleatste har foar de kwartfinale. Se waard twadde yn har heat en har tiid wie rap genôch.

Relay

De mixed relay haalde het niet in de kwartfinale. Het team, dat naast de Friezen Schulting, De Laat en Breeuwsma bestond uit Lara van Ruijven, werd derde achter China en Japan. Daarna haalde de vrouwenploeg wel met overtuiging de halve finale. Schulting, De Vries, Van Ruijven en Yara van Kerkhof werden eerste in hun kwartfinale.

Een uur voor de start maakte bondscoach Jeroen Otter bekend dat Knegt in de mannenrelayploeg opgenomen was. Nederland bestond zelfs uit een volledig Fries team: naast Knegt deden Daan Breeuwsma, Sven Roes en Itzhak de Laat mee. De ploeg ging lang aan de leiding in de kwartfinale, maar werd in de laatste rondjes ingehaald door Zuid-Korea en Canada. Die landen waren door een plaats bij de eerste twee zeker van de halve finale. Later werd duidelijk dat ook Nederland het haalde, omdat de tijd sneller was dan die van Kazachstan, de nummer drie in de laatste kwartfinale.