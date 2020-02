Sjinkie Knegt maakt vrijdagavond officiële rentree in shorttrack

Vooraf was al duidelijk dat Knegt dit weekend in actie zou komen op de individuele afstanden. Daarvoor kreeg hij nog een wildcard, zodat hij de kwalificatie over kon slaan. Zaterdag rijdt hij de 1.500 meter en zondag de 1.000 meter. Of hij ook mee zou doen aan de relay, was nog afwachten.

Op de mixed relay (twee mannen en twee vrouwen) stond hij niet aan de start, maar bij de mannenrelay dus wel. Dat heeft bondscoach Jeroen Otter vrijdagavond bekend gemaakt. Nederland bestaat uit een volledig Fries team: Naast Knegt doen Daan Breeuwsma, Sven Roes en Itzhak de Laat mee. De ploeg neemt het op tegen Zuid-Korea, Canada en Frankrijk. De kwartfinales zijn om 19,54 uur.