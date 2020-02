Jutters hebben het oude scheepswrak van Terschelling gesloopt: "Het is zo zonde"

Hille van Dieren kan van alles vertellen over het scheepswrak dat boven Terschelling gevonden is. "Ze hebben hem behoorlijk gesloopt. Dat is jammer, want er zitten prachtige rondingen in. Dat kun je nog zien aan de spanten. Een deel ervan is overmaats gebouwd, een deel ligt als dakpannen over elkaar heen. Dat is een hele oude bouwwijze. Het is ook enorm zwaar gebouwd, heel dik ook. Hij was in elkaar gezet met houten pennen. Het eikenhout werd doorboord en men sloeg er zo'n pen in. Pas later deed men dat met ijzeren of koperen pennen."