Burgemeester sluit drugspand in Wânswert officieel

De gemeente en de politie waarschuwen ervoor dat criminelen steeds vaker boeren benaderen met de vraag of ze hun schuur willen verhuren, om er een hennepkwekerij of een drugslab in onder te brengen. Ze zeggen dat mensen goed op moeten passen en vragen mensen ook om alert te zijn op mogelijk drugscriminaliteit in het buitengebied.

Het drugslab dat donderdag in een boerderij in Wânswert werd ontdekt, is inmiddels ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmanteling. Er werd hoogstwaarschijnlijk methamfetamine, ook wel crystal meth, geproduceerd. Er zijn ook synthetische harddrugs gevonden gevonden met een straatwaarde van zo'n 4 miljoen euro.