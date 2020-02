Oude edities Drachtster Courant nog steeds niet online te vinden

Volgens Smelne's Erfskip wordt de stichting nog steeds niet goed geïnformeerd over de voortgang. In september is de voorzitter van Smelne's Erfskip met de cultuurwethouder van Smallingerland op bezoek geweest bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Toen bleek dat er wat misgegaan was met het verwerken van een partij kranten. Daar viel de Drachtster Courant ook onder. Daarom moest alles opnieuw worden geregeld, ook de aanbesteding. De Koninklijke Bibliotheek was echter niet bereid om een termijn te noemen waarbinnen de edities van de Drachtster Courant digitaal te raadplegen zijn.

Wel heeft de Koninklijke Bibliotheek de scans naar Smelne's Erfskip gestuurd van de kranten tussen 1928 en 1950. Maar daar heeft het grote publiek nog niets aan en de scans zijn als afbeelding ook niet te doorzoeken op trefwoorden. Afgelopen jaar kreeg Smelne's Erfskip ook weinig informatie, terwijl het eigenlijk al de bedoeling was dat de Drachtster Courant over 1864-1950 al in 2018 op Delpher te vinden zou zijn.