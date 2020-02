SC Heerenveen onderzoekt straffen voor misdragende Feyenoordsupporters

In een reactie schrijft Heerenveen dat het de klachten van de supporters begrijpt. "De club betreurt het dat een deel van onze supporters zich daardoor niet thuis heeft gevoeld in het Abe Lenstra stadion."

Niet weer

De club wil dat zo iets in de toekomst niet opnieuw gebeurt: "De grote aanwezigheid van (provocerende) Feyenoordsupporters in de thuisvakken en stadionruimten donderdagavond was ongewenst en is voor in de toekomst onacceptabel."

Omdat er in het verleden ook al eens iets was gebeurd, had Heerenveen geprobeerd om te voorkomen dat er Feyenoordsupporters tussen de Heerenveensupporters zaten. "Zo konden alleen seizoen- en clubkaarthouders via de officiële clubkanalen kaarten kopen." Op voorhand had Heerenveen geen uitsupporters uit de thuisvakken geweerd. Wel heeft Heerenveen ze gevraagd om respectvol en gepast gedrag. "Helaas is dit niet overal gebeurd", meldt de club.

Scherpere veiligheidsmaatregelen

In de toekomst worden veiligheidsmaatregelen bij dergelijke wedstrijden aangescherpt, schrijft Heerenveen. De club gaat daarover binnenkort in gesprek met de politie, het Openbaar Ministerie en de lokale overheid.