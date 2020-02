PADCAST: 'It keammerke fan de eangst'

Aflevering 4: It keammerke fan de eangst

Een jongen van 11 jaar verhuist met zijn ouders naar een kasteeltje. Hij krijgt een kamertje in de toren toegewezen als zijn slaapkamer. Daar is hij helemaal niet blij mee: hij voelt dat het er niet pluis is. De tweede nacht dat hij daar slaapt, ziet hij een oude man bij de tafel zitten, met een peterolielamp en een zwarte kat naast zich. Hij kan dwars door de man heen zien!

De man neemt een glas water, doet er wat poederachtig spul in en drinkt het op. Dan valt hij met zijn hoofd op de tafel. Het jongetje is heel bang en schreeuwt om zijn ouders. Hij wil niet meer op het kamertje slapen en krijgt een andere slaapkamer. Een half jaar later, als zijn vriendje bij hem is te spelen, komt hij achter het hele verhaal...