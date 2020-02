HEA! "Ik leef voor vandaag want morgen kan er niet zijn"

Op zijn vijfde emigreerde Marten Koonstra (28) met zijn ouders naar Canada om daar als boer te werken. Hij bleef er 22 jaar, maar besloot anderhalf jaar geleden om terug te komen naar Broeksterwâld. Hij mist Canada niet. Ook zijn familie en vrienden mist hij niet, terwijl het contact altijd goed was. Marten heeft een ongeluk gehad en sinds die tijd is hij al zijn herinneringen aan zijn leven kwijt. In Fryslân hoopt hij weer een nieuw leven, een nieuw thuis, te vinden. Een nieuwe liefde zou daar perfect bij passen.