It Fryske Gea mag Séfonsterpolder bij Rijs kopen van provincie

Van den Burg: "Een prachtkans"

Germ van den Burg van It Fryske Gea is zeer blij met de polder. "Wij zijn dé Friese natuurorganisatie en hebben als doel om die natuur te beheren. Dus wij willen het graag hebben. Er waren zes inschrijvers heb ik begrepen, dus het was voor ons best wel spannend. Dit gebied is voor ons uniek omdat het tegen het Rijsterbos aan ligt en het is een polder. Het is door de provincie al ingericht als natuur, met name als graslandnatuur. Hier liggen kansen om meer bloemen in het grasland te krijgen. Dat is dan ook ons doel."

Het gebied is jarenlang voor de landbouw gebruikt en bemest. "In het verleden was het agrarische grond, maar de provincie heeft er natuurgrond van gemaakt. Wij willen meer extensief beheren en bloemen en kruiden terugbrengen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Wij willen ook de bosrand verder ontwikkelen. Dat is dan ook weer goed voor de vogels, vlinders en bessen. Het is ene mooie kans." Toch was het nog wel spannend. "Wij hadden dit nog nooit gedaan en er was concurrentie, dat maakt het spannend. Wij moesten een plan maken en een bod doen."

Van den Burg verwacht dat It Fryske Gea komende zomer in het gebied aan de gang kan.