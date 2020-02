Waterpeil in Lauwersmeergebied verhoogd: rietproef gaat door

De rechter heeft toestemming gegeven voor de rietproef in het Lauwersmeergebied. Die proef houdt in dat het waterpeil zes weken lang mag worden verhoogd, zodat het riet beter kan groeien. Dat wordt nu naar de achtergrond gedrongen door bomen en struiken. Boeren, omwonenden en ondernemers probeerden de proef tegen te houden met een kort geding, maar de rechter besloot in hun tegendeel.