60 meldingen bij discriminatiebureau Tûmba Leeuwarden over coronaviruslied

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de tekst van een carnavalslied over het coronavirus strafbaar is of niet. Politie en anti-discriminatiebureaus kregen er honderden meldingen over. Discriminatiemeldpunt Tûmba in Leeuwarden kree gin twee dagen 60 meldingen. Normaal gesproken komen er zo'n 200 meldingen per jaar binnen. Als de tekst echt als discriminerend beoordeeld wordt, kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.