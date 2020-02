Kening & Kening: "Het is een boek dat er na 20 jaar nog steeds toe doet"

Na uitgave in 2000 werd het boek meteen een succes. Het verhaal werd in twaalf talen vertaald. Maar toen het boek in 2002 in Amerika op de markt kwam, was er veel kritiek.

Voor zover bekend begon het in 2004 bij een bibliotheek van een lagere school in de Amerikaanse staat North-Carolina. De ouders van leerlingen vonden hun kinderen niet oud genoeg om dit verhaal te begrijpen, vooral omdat ze niet in homoseksualiteit geloven. Na de klacht werd het boek alleen nog met toestemming van de ouders aan kinderen uitgeleend.

Kindermishandeling, propaganda, indoctrinatie en pornografie

Daarna werd de discussie alleen maar erger. Termen als kindermishandeling, propaganda, indoctrinatie en pornografie komen voorbij. "Die reacties deden mij niks", zegt De Haan. "Ik moest er eigenlijk wel om lachen. Ik kon mij hier totaal niet in vinden."

De gevolgen van de kritiek uitten zich op verschillende manieren. In 2005 diende een politicus een wetsvoorstel in waarin stond dat ouders van tevoren boeken die een school koopt, moeten kunnen inzien. Een jaar later klaagden ouders een lagere school aan in Lexington in de staat Massachusetts. Ze zouden door het boek voor te lezen seksuele voorlichting geven, waar de ouders geen toestemming voor hadden gegeven.

Beide zaken zijn op niks uitgelopen, maar deze gevolgen deed wel iets met De Haan. "Ik wil natuurlijk niet dat iemand wordt ontslagen omdat die persoon ons boek voorleest of dat een kind ons boek niet meer mag lezen. Dat vind ik heel schrijnend."