Van der Pal zwemt, Ton Visser rent een week lang marathons

Het is fris als hij vrijdagochtend de deur uitstapt. Eigenlijk zijn zijn trainingen voor de ultra-marathon nog niet begonnen, maar toch wil hij even een 'blokje om.' "Ik ben nu nog wat aan het buitenspelen, maar dat is ook belangrijk," zo vertelt hij.

Visser kwam op het idee van zijn actie nadat hij vorig jaar met veel plezier langere afstanden rende. Dat gaf hem zo'n goed gevoel, dat hij daar wat mee wilde doen. Op hetzelfde moment had een renvriend van hem de diagnose kanker gekregen. "Hij kon toen niet meer dat mooie rengevoel hebben, en dus wilde ik wat doen." Het idee van een week lang marathons rennen ontstond.

Meerennen

Het is de bedoeling dat Visser iedere dag op een laag tempo hetzelfde rondje rent. Die afstand zal dan worden opgedeeld in langere en kortere afstanden, zodat hij de last kan doseren. Mensen die met hem willen meedoen, kunnen zich daarvoor opgeven. De route loopt door en om Bolsward heen.

De rentocht van Visser begint op 17 augustus, het geld dat opgehaald wordt gaat naar dezelfde doelen als van de actie van Stefan van der Pal.