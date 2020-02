Zwemelfstedentocht Stefan van der Pal in het eerste weekend van juli

Wie is Stefan van der Pal?

Stefan van der Pal is docent, maar hij is ook altijd op zoek naar sportieve uitdagingen. Hij heeft twee keer de Frysman-triatlon. Daarbij wordt 4 kilometer gezwommen, 180 kilometer gefietst en een marathon (42,2 km) gerend. In 2018 heeft hij de Elfstedentocht ook al eens rennend afgelegd in 24 uur en 54 minuten.

Ervaring in het zwemmen heeft hij ook al. In 2011 heeft hij de Elfstedentocht gezwommen in estafettevorm met vier collega-triatleten. Het plan om de Elfstedentocht volledig alleen te doen, liet hem niet los. Het zou dan ook gaan gebeuren in 2018, in samenwerking met Van der Weijden, maar Van der Pal wilde er vijf dagen over doen en Van der Weijden drie dagen. Dat was niet goed op elkaar aan te sluiten.