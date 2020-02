Valentijns-Vrijdagmarkt: "All you need is Love is ook maar betrekkelijk"

Zo laat een 'happy-single' weten dat hij blij is om alleen te zijn. "Als je ziet hoeveel mensen weer uit elkaar gaan, dan is dat All you need is Love-gedoe maar betrekkelijk!" Anderen waren tevreden met de liefde, maar vieren dat niet op 14 februari: "Wij doen er iedere dag aan, maar dan niet. Lekker eigenwijs."

Kleine attentie van liefde

Een jonge vrouw vindt het juist mooi om er wél wat aan te doen: "Het hoeft niet met een duur cadeau, maar een kleine attentie van liefde. Dat is prachtig toch?" Van twee senioren kwamen uiteenlopende reacties. De een had het nog nooit zo goed gehad, terwijl de ander zei dat het hem aardig wat tijd kost 'om voor te gloeien.' Het verschil zou zitten in een 'klein blauw pilletje.'

Een andere vrouw vertelde dat de Valentijns-traditie haar niet veel zei, maar gaf toe dat dit misschien ook wel komt omdat zij al een poos geen kaart had gekregen... En dan werd er ook nog een mooie Bijbeltekst geciteerd: "De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots."