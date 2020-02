Natuurmuseum Fryslân opent nieuwe tentoonstelling GIF

Conservator Peter Koomen: "We hebben het niet helemaal zelf gedaan, maar met Grupo Atrox. Dat is een bedrijf uit Spanje die dit soort tentoonstellingen verhuurt. Dat hebben we aangepast aan onze eigen wensen. Maar zij hebben de dieren hier gebracht, allemaal in veilige terraria en met een eigen verzorger die zes dagen per week aanwezig is. Af en toe is ook alles afgesloten omdat de dieren gevoerd moeten worden."

Koomen is zeer enthousiast over de nieuwe tentoonstelling. "Ik wordt het warmst van de spinnen, want dat is mijn eigen belangstellingsgroep. Maar slangen vind ik ook geweldig omdat ze zich zo goed aan kunnen passen. Zo hebben ze gif nodig om een prooi te doden."