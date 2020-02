Drugslab Wânswert ontmanteld; nog geen verdachten op het oog

Naast het actieve drugslab vond de politie ook een lab dat nog in aanbouw was. De politie had een tip gekregen van mensen die mogelijk criminele activiteiten gezien hadden in de boerderij aan de Wirdsterterp in Wânswert. Op basis van die tips is de politie aan een onderzoek begonnen.

Er wordt nu een inventaris gemaakt van alles wat er is gevonden. De politie is nog altijd geen verdachten op het spoor en het onderzoek is nog in volle gang. Ze doen buurtonderzoek, proberen leveringen te traceren en kijken naar levering van de grondstoffen voor het drugslab.

Mensen die meer weten of informatie hebben over het drugslab, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.