Sint Lukasschool in Drachten worstelt met flink lerarentekort

Directrice Liesbeth Agricola vertelt dat de school vrijdag carnaval viert. "Daar hebben we nog de mensen voor. Maar de kinderen van één groep zijn verdeeld over andere groepen. Zij hebben wel hun carnaval, maar hun juf is ziek en er is geen invaller. De afgelopen weken moesten dit soort oplossingen heel vaak gevonden worden." Die oplossingen moeten in verschillende hoeken gevonden worden: "Een oud-leerkracht voor de groep, of een moeder die net afgestudeerd is, een oud-collega of studenten die nog niet klaar zijn. Of we verdelen ze of we sturen ze naar huis."

Nadenken over de toekomst

Volgens Agricola is het zo dat de invalbureaus echt wel willen meewerken. "Maar, die zitten zelf ook krap. Als je van tevoren een inval aanvraagt wegens verlof bijvoorbeeld, dan is dat prima te doen. Maar zo ad hoc een invaller vinden bij ziekte, dat lukt eigenlijk niet. Afgelopen twee weken was het echt dramatisch. We zijn wel goed aan het nadenken over de toekomst. Wat willen we? Willen we naar een vierdaagse werkweek? Moet je meer mensen vanuit de pabo's hierheen krijgen door het vak interessanter te maken? Een echte oplossing hebben we nog niet."

"De kinderen merken het echt wel"

Gerda Eendhuizen, leerkracht op de Sint Lukasschool, zegt verder: "We hebben drie zieke mensen in de bovenbouw. Ik had gisteren een zorg-dag en de kinderen van mijn groep zouden verdeeld worden omdat de invaller ziek was. Toen ik hier kwam hoorde ik dat nog een leerkracht ziek was. toen heb ik de kinderen toch weer in de groep genomen. Dat is onrustig voor de kinderen, maar ook voor ons omdat wij niet tot ons werk kwamen. De kinderen merken het echt wel."

Zij vindt ook dat er wat moet veranderen. "Er moeten meer leraren komen en het vak moet aantrekkelijker worden. Dat is wel erg belangrijk. Meer mensen moeten de pabo doen en er moeten ook meer mannen in het onderwijs. En de mensen moeten er ook blijven. Want het is zo'n mooi beroep."