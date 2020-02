Politie houdt meerdere automobilisten aan in Leeuwarden

De politie hield donderdag om half negen een Leeuwarder aan aan het Frouwesân. De automobilist werd voor de vijfde keer betrapt achter het stuur zonder dat de persoon een rijbewijs bij zich had. De politie kwam er ook achter dat de verdachte cocaïne had gebruikt. Op het politiebureau is een bloedproef gedaan. De auto is in beslag genomen en de persoon mag 24 uur niet rijden.

Late rop de avond moest de politie weer aan de bak. Toen werd er ene bestuurder aangehouden die te snel over de Tweebaksmarkt reed. De politie sprak de inzittenden aan, maar het groepje was uitgestapt en wilde niet zeggen wie er achter het stuur zat. Getuigen konden dat echter wel aan de politie vertellen. De automobilist had te veel drank op en kreeg daarom een boete van 425 euro.