Workum krijgt nieuwe, vaste tentoonstelling over de oorlog in het stadhuis

In het stadhuis aan de Merk in Workum komt een nieuwe, vaste tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Museum Warkums Erfskip wil met de tentoonstelling 'Oorlog en Verzet in Workum en omgeving' en bijdrage leveren aan het in leven houden van de herinneringen aan de bezettingstijd. De opening moet op 16 april zijn, als het 75 jaar geleden is dat Workum werd bevrijd.