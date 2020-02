Hardleerse Dokkumer twee keer aangehouden met alcohol op zonder rijbewijs

Een 30-jarige Dokkumer is afgelopen nacht aangehouden door de politie van Noardeast-Fryslân. De bestuurder had meer dan vijf keer zoveel alcohol op als dat de persoon als beginnend bestuurder mocht hebben. De Dokkumer had het rijdbewijs echter al eerder ingeleverd omdat de persoon te snel had gereden. Vroeg in de ochtend werd dezelfde Dokkumer echter opnieuw achter het stuur aangetroffen, met nog steeds te veel alcohol op.