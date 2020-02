Overnamekandidaat voor zorginstelling Noflik Wenje

Noflik Wenje in Oentsjerk is een woonvorm voor mensen die dement zijn. In december 2019 maakte Patyna bekend dat Noflik Wenje op 1 januari volgend jaar zal sluiten. Patyna stelde dat het open houden van de locatie niet meer mogelijk is, omdat die te klein zou zijn om uit te kunnen.

Met een petitie probeerden vertegenwoordigers van de bewoners het woonzorgcentrum open te houden. Daarmee werden de gemeente, de zorginstelling en de zorgverzekeraar opgeroepen om mee te helpen de kleinschalige zorg in de Trijnwouden te behouden.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat zich buigen over de sluiting. Dat doet hij naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Maarten Hijink van de SP, die het niet acceptabel vindt dat zulke voorzieningen worden gesloten.