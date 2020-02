Schadevergoeding voor nabestaanden militair Aldert Poortema

Poortema en Scholen kwamen in januari 2008 om het leven in de Afghaanse provincie Uruzgan. Het weer was toen slecht en door het ontbreken van maanlicht zouden de nachtkijkers van de militairen niet werken. Toen de militairen hun posities in moesten nemen, was het niet duidelijk wie waar zat. Zo kon het gebeuren dat collega's werden aangezien voor de vijand.

Serie fouten

Uit onderzoek bleek dat Poortema en Schol omkwamen door een serie fouten die te voorkomen waren geweest. De nabestaanden stelden om die reden Defensie aansprakelijk. Die aansprakelijkheid heeft minister Bijleveld kortgeleden erkend in een bezoek aan de nabestaanden, zegt advocaat Diekstra. Volgens hem zijn de nabestaanden blij dat Defensie de aansprakelijkheid erkent.

Na Bijleveld haar bezoek heeft Defensie zijn aansprakelijkheid bevestigd in een brief aan de nabestaanden. Daarin is volgens Diekstra ook een voorstel gedaan over de hoogte van de schadevergoeding. Daar wordt nog over gesproken.

Vervolgingsprocedure

De ouders van Poortema spanden eerder een procedure aan om onder anderen de verantwoordelijk commandant te vervolgen voor fouten. Het gerechtshof in Arhem wees die eis in 2010 af.