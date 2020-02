Waterschapslasten stijgen het sterkst in Fryslân

De 21 Nederlandse waterschappen verwachten in 2020 ruim 3 miljard euro op te halen, ruim 4,5 procent meer dan een jaar geleden. Dat is de grootste stijging in tien jaar, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

Huishoudens in het gebied van het waterschap dragen voor meer dan driekwart bij aan de heffingsopbrengsten van 2020. In Fryslân betalen huishoudens zo'n 440 euro aan waterschapsbelasting. Het andere kwart komt voor de rekening van boeren en bedrijven. Die moeten in Fryslân ruim 3.800 euro afdragen.