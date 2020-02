De Jong en Kok na wereldtitel: "Dit geeft veel vertrouwen voor de komende dagen!"

Voor Femke Kok ligt dat net wat anders. Ze is pas 19 jaar en doet voor het eerst mee aan een seniorenwereldkampioenschap. Ze pakte op haar debuut meteen goud. "Een mooier debuut kan bijna niet", zegt ze daarover. "Ik ben er super blij mee, dus dat geeft wel een lekker gevoel om het weekend mee te beginnen. Dus ik hoop dat het morgen ook heel goed gaat en dat ik een goede rit rijd."

Hooglandbaan

Het is de eerste keer dat Kok in Amerika schaatst, maar daar gaat alles toch net wat anders. Ze rijden daar op een hooglandbaan, op 1.400 meter boven zeeniveau. En dat betekent dat er veel sneller wordt gereden. "Het was wel erg wennen, want het ijsgevoel is heel anders en omdat je op hoogte zit, ben je de eerste dagen heel snel buiten adem en verzuurd", legt Kok uit. "Maar het gaat nu wel heel goed, dus ik heb het nu wel heel erg naar mijn zin hier."

Vier landen

Er was wel wat kritiek omdat er bij de vrouwen maar vier landen meededen aan de teamsprint. "Misschien is het voor de toekomst goed om toch nog even naar het format te kijken. Dus misschien dat de planning van de teamsprint niet heel gunstig is en dat daarom landen afhaken", zegt De Jong. "Of misschien is het een optie om de teamsprint met twee vrouwen in te voeren, want dan kun je een wat breder deelnemersveld trekken."