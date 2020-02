Kansen genoeg, maar Heerenveen is uitgeschakeld: "Deze komt hard aan"

Hij is wel positief over de toekomst: "Het is gelukkig heel makkelijk om er iets aan te doen: iedere dag scoren op de training. Dan komt het vanzelf. Het gaat erom dat ik weer in vorm raak, wedstrijdritme krijg. Ik moet het goede gevoel van het scoren hebben. Dat is er nu nog niet en dat is heel frustrerend."

De Noor kwam een paar weken geleden over van Tromsø en is nog niet topfit. "En dat duurt ook nog wel even. Maar als het eenmaal zo ver is, dan komen de goals vanzelf. Als ik scoor, dan ben ik er zeker van dat er nog veel meer komen."