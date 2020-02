Letitia de Jong en Femke Kok pakken wereldtitel op de teamsprint

Kok mocht bij haar debuut op de wereldkampioenschappen afstanden de eerste ronde schaatsen. Daarna zwaaide ze af en namen Leerdam en De Jong het over. Nadat ook Leerdam na een rondje afboog, verzorgde De Jong het slotrondje. De Feanwâldster kwam over de finish in 1.24,02 en dat betekende niet alleen de wereldtitel, maar ook een nieuw wereldrecord. Rusland kwam, ondanks een snelle start, in de laatste rit namelijk niet meer aan de tijd van de Nederlandse dames: 1.24,49.

Vorig jaar werd De Jong ook al wereldkampioen op de teamsprint, toen met Leerdam en met Janine Smit.