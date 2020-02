Sven Kramer pakt WK-zilver op 5000 meter, Jorrit Bergsma achtste

Lang geen podium voor Bergsma

Bergsma kwam niet in de buurt van het podium. Hij reed in de vijfde rit tegen Sverre Lunde Pedersen, maar beide mannen konden niet tegen de tijd van Kramer op. Bergsma kwam tot 6.13,42 en Pedersen finishte in 6.11,80. De rondjes liepen bij de Fries in het slot te veel op, waardoor hij bijna tien seconden toe moest geven op de tijd van Kramer.

Kramer 'trots'

Kramer voelde zich goed op de Utah Olympic Oval. "Vorige week nog net iets beter. Dat is ook de spanning van de wedstrijd. Maar dit is voor het eerst in lange tijd weer een heel snelle rit van mij. Het is m'n vierde tijd ooit, daar kan ik trots op zijn. Ik heb het maximale eruitgehaald."