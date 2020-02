Nieuw Cambuurstadion is op papier zo goed als klaar

Een belangrijke wens van de supporters om de hoeken van de tribunes niet aan elkaar vast te bouwen is gehonoreerd. Dan kun je van buiten het stadion toch nog wat naar binnen kijken. In het programma van eisen is ook behoorlijk ingezet op toegang voor mensen met een beperking. Daarvoor komt een speciale 'doelgroepentribune' op de zuidkant van het stadion. Zelfs mensen die niet meer uit bed kunnen komen, krijgen er een plekje.

Wachten op begin bouw

Het wachten is natuurlijk nog op het begin van de bouw. "We zitten nu met alle stakeholders nog een keer aan tafel om de laatste wensen voor gevels en reclame inzichtelijk te krijgen", zegt Widdershoven. Wanneer de bouw begint, kon hij niet zeggen. "Zo snel als mogelijk", zei de architect.

De openbare ruimte om het stadion heen wordt zo klein mogelijk gemaakt door de inzet van veel groen. Dat moet het knus maken. Bij dat ontwerp speelt een tracé waar eerder het spoor van it Dokkumer Lokaaltsje overheen liep, ook een belangrijke rol. "Dat dreigde ondergesneeuwd te raken", zegt stedenbouwkundige Jos van Langen van de gemeente Leeuwarden.

Bomen

Doordat er een gasbuis in het tracé ligt, kan het ook niet weg. En dat gebeurt nu ook niet. Van Langen. Van Langen: "We hebben dat gebruikt om er een bomenstructuur in te verwerken. Er komt een voet en fietspad van onder andere betonplaten. Daar komen grote bomen omheen en die zorgen voor een prettige omgeving."