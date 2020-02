SC Heerenveen ligt uit bekertoernooi na thuisverlies tegen Feyenoord

Open tweede helft

Na de pauze was het een heel open wedstrijd. Ejuke was al gauw gevaarlijk bij een counter. De vleugelspeler had heel wat ruimte op links en schoot uiteindelijk via de voeten van Bijlow net naast. Ook Odgaard was dicht bij een goal: zijn voorzet belandde pardoes op de lat. En twee minuten later probeerde de spits het met de borst: net naast.

Maar ook Feyenoord kreeg ruimte. In bijna alle gevallen had het centrale duo de zaken goed op orde, maar na ruim een uur spelen was er toch een grote kans voor Orkun Kökçü. Hij kreeg de bal van Sinisterra en had de 0-2 op de voeten, maar Bednarêk

redde de thuisploeg weer.

Espejord tegen de lat

De grootste kans voor Heerenveen was een kwartier voor tijd. Runar Espejord stond nog maar koud in het veld als vervanger van Odgaard toen hij een voorzet van Mitchell van Bergen kreeg. De Noor werkte de bal tegen de lat.

In de slotfase probeerden de Friezen nog wel aan, maar was het spul vaak niet secuur genoeg om tot echte kansen te komen. Steven Berghuis was voor Feyenoord nog wel dicht bij een tweede treffer, maar Bednarek voorkwam dat opnieuw. Toch ging de winst naar de Rotterdammers, die zich daarmee plaatsen voor de halve finale van het bekertoernooi.

Runar Espejord: