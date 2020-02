Inwoners Smallingerland hebben geen Wmo-indicatie meer nodig voor dagbesteding

Mensen krijgen al met te veel drempels te maken wanneer ze zorg nodig hebben en daarom moet het makkelijker gemaakt worden, vinden de gemeente en ZuidOostZorg. Eerder moesten ze daar nog een indicatie voor hebben.

Overeenkomst

Donderdag 13 februari ondertekenen Anke Huizenga, bestuurder ZuidOostZorg, en wethouder Piet de Ruiter van gemeente Smallingerland een overeenkomst. Van nu af aan hebben inwoners van gemeente Smallingerland geen WMO-indicatie meer nodig om gebruik te maken van Rispinge in Drachten.

De dagbesteding in Rispinge is voor een brede doelgroep. Iedereen die een gesprek wil of zin heeft om wat te doen is welkom. "Elkaar ontmoeten is echt de basis", zegt Inez Overwijk, beliedsadviseur WMO by ZuidOostZorg. "Dagen worden voor veel mensen pas zinvol als die met anderen kunnen worden doorgebracht. Deze nieuwe manier van financieren maakt het mogelijk dat we dit aan veel meer mensen kunnen aanbieden."

Bij Rispinge worden dagelijks wisselende activiteiten georganiseerd, die afgestemd worden op wat mensen graag willen.