Getuigen gezocht van gestolen motor in Leeuwarden

Toen één van de mannen voor een proefrit vertrok, kreeg het slachtoffer het idee dat er iets mis was. Hij heeft het kenteken van de auto van de mannen aan de politie doorgegeven. Uiteindelijk is het voertuig op de N36 aangetroffen. Een 26-jarige bestuurder is daarbij aangehouden. De bijrijder werd niet gevonden, maar zijn identiteit is bekend.

Openstaande boetes

Er werd een mes en een boksbeugel gevonden in het dashboardkastje van de auto. Die zijn in beslag genomen. Ook bleek er een buitengebruikstelling open te staan op de auto vanwege openstaande boetes.

De motor is nog niet teruggevonden. De politie zoekt getuigen die hebben gezien in welke richting de motor is gereden.