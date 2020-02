De wereld onder water zit vol verhalen bij het Fries Museum

Het Fries Museum heeft de afgelopen jaren heel wat grote tentoonstellingen gehad, zoals die van Alma Tadema, Mata Hari, Escher en momenteel de Vikingen, die nog tot halverwege maart loopt. Volgens directeur Kris Callens is er nog inspiratie genoeg voor bijzonder grote tentoonstellingen die een link met Fryslân hebben. "De collectie van het museum is erg rijk. Er zijn veel thema's die we kunnen pakken die gaan over identiteit en ruimte. Zo kunnen we een rol spelen in deze regio en tegelijkertijd samen met deze regio de wereld inspireren."

Twijfel over financiële toekomst

De grote vraag is of er genoeg geld voor blijft in de toekomst. Als het museum het niveau van de laatste jaren wil doorzetten, dan is er extra geld nodig, structureel en voor grote tentoonstellingen, de zogeheten blockbusters. "We worden gehoord, maar sommige molens werken langzaam."