Tennisduo Arends en Pel: "Wij willen de wereldtop bestormen"

Arends en Pel gingen woensdagmiddag met 3-6 en 5-7 onderuit in Rotterdam. Bondscoach Paul Haarhuis, die zelf veel succes had in het dubbelspel, was toeschouwer bij de wedstrijd. Hij zag dat er veel misging bij de Nederlanders: "Ze moeten hun niveau omhoog brengen als ze constant op dit niveau willen presteren. Zo gooit Sander bij de opslag bijvoorbeeld de bal te laag op. Daardoor kan hij niet hard, of niet hard genoeg, serveren. En dus krijgt de tegenstander op zijn servicegame altijd kansen."

Ook over Arends' maat, David Pel, is Haarhuis erg kritisch. "Ik zie hem soms oplopen naar het net bij ballen waarbij dat helemaal niet kan. Dan denk ik, wat doe je? Zo word je een schietschijf aan het net."

'We vullen elkaar goed aan'

Arends en Pel snappen de kritiek van Haarhuis, maar het duo vindt ook dat ze elkaar juist goed aanvoelen, zegt de Amsterdammer Pel: "Ik heb een goede service, Sander juist wat minder. Hij heeft dan weer betere returns, die zijn bij mij weer minder." De 28-jarige Arends lacht en vult zijn dubbelpartner aan: "Het lijkt nu wel een wedstrijd, wat kan beter en zo. Maar we vullen elkaar heel goed aan, we vinden het prettig op de baan met elkaar en dat is het belangrijkste."