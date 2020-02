Buma noemt brandstichting van auto's stadstoezicht "een laffe daad"

Op de beelden van oktober was wel een mogelijke dader in beeld, maar dat heeft toen niet tot een aanhouding geleid. Over wat er op de beelden van vannacht te zien is wilde de politie in het belang van het onderzoek niks zeggen.

Buma: "laffe daad"

De medewerkers van stadstoezicht zijn erg geschrokken van dit tweede geval van brandstichting in een paar maanden tijd. De medewerkers hebben bij hun werk regelmatig te maken met agressie. De felle brand van vannacht komt daarom bedreigend over.

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden ging donderdagmiddag bij hen op bezoek om de medewerkers een hart onder de riem te steken. Ook de burgemeester neemt dit tweede geval van brandstichting erg hoop op. "Het is een bijzonder laffe daad," zegt de burgervader. "Het is te gek voor woorden dat je een gemeentelijke auto niet buiten kan parkeren." Mensen moeten van ambtenaars, maar ook van hun vervoer afblijven, vindt de burgemeester.

Werk gaat door

Het werk van stadstoezicht gaat zoveel mogelijk door, met alternatief vervoer. Er worden ook nieuwe auto's besteld. Daarvoor wordt wel een alternatieve parkeerplek voor s'nachts gezocht.