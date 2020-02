Friestalige Kamervragen Van der Molen niet geaccepteerd

Minister Van Engelshoven is druk bezig om meer studenten op de opleidingen Nederlands te krijgen. Van der Molen wil daarnaast ook aandacht voor de opleidingen Fries. "Ik vind het passend om het dan ook in het Fries te doen."

Maar dat kan dus niet, schrijft hij op Twitter. "Dat valt nog niet mee. De Kamer accepteert geen vragen in het Fries. Dus nu maar een Nederlandse vertaling aan de tekst toegevoegd, tussen haakjes. Eens zien of dat nog op bezwaren stuit. Hoop het niet."

In het Fries met de Rijksoverheid praten

Als het aan Van der Molen ligt moeten mensen in het Fries met de Rijksoverheid kunnen communiceren. "Het zou mooi zijn dat de Rijksoverheid daar - ook al is het geen plicht - een mouw aan wil passen," zegt hij. "De provincie Fryslân vragen om een Nederlandstalige reactie in het Fries te vertalen is een kleine moeite."