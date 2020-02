Prinses Margriet heropent Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling

Tijdens de heropening staat duurzaamheid in de maritieme sector centraal. De prinses zal het nieuwe, duurzame gebouw openen en krijgt daarna een rondleiding door de school.

Docenten en studenten vertellen over de ontwikkelingen in het zeevaartonderwijs en zullen de simulatoren laten zien die tijdens de lessen worden gebruikt. De prinses zal praten met reders en andere betrokken personen over de toekomst en waarde van het zeevaartonderwijs voor het Nederlandse bedrijfsleven.

MIWB

Het MIWB zet bij de zeevaart in op de doorontwikkeling van het maritieme beroep door middel van innovatie, onderzoek en samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Het instituut is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool en werkt samen met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) en de maritieme sector aan het opleiden en trainen van maritieme officiers, hydrografen en scheepsontwerpers. Het MIWB bestaat sinds 1875. Prinses Margriet opende in 1966 de locatie op Terschelling.