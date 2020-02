Jeltje Heida heeft na 43 jaar haar trouwring terug

Jeltje Heida (76) raakte de ring 43 jaar geleden kwijt bij het melken. "Na het melken waste ik mij en dacht 'hé, ik ben de ring kwijt'. Dus alles afgezocht en niet te vinden", vertelt Jeltje.

Jeltje en haar man Klaas (84) hebben jaren om de ring gezocht. "Wij hebben eerst wel ontzettend veel gezocht. En in 2000 is onze oude boerderij afgebroken en hebben wij heel erg ons best gedaan, maar we konden 'm niet vinden. Daarna hebben wij er eigenlijk niet meer aan gedacht."

Klont goud

Maar vorige week kwam de ring zomaar terug, vertelt Klaas. "Zondagmiddag liep ik even met de hond. Er waren twee mannen in het land en wij praten wat. Ik zei, mijn vrouw heeft vroeger ook een ring verloren, ik weet niet precies waar die ligt, maar misschien op dit stuk land wel. De maandag was hij in een ander stuk land bezig en vond hij die ring."

Omdat Jeltje in De Flecke aan het revalideren was vanwege een nieuwe heup en Klaas haar daar elke dag bezocht, duurde het een paar dagen voor Devilee Heida thuis trof. "Daar stond hij, te lachen bij de deur, ik zei: die heeft een klontje goud gevonden. 'ik heb 'm', zei hij."Toen Jeltje thuiskwam uit De Flecke, verraste Klaas haar met de ring. Zij heeft de trouwring gelijk weer omgedaan. "Hij paste nog en was niet versleten."