Rederij aansprakelijk gesteld voor mogelijke schade: "Die spullen moeten weg"

In de containers zitten geen gevaarlijke stoffen. Het zou gaan om rollen papier, melkpoeder en verpakkingsmateriaal. Maar dat betekent niet dat alles meevalt: "Vergeleken met de MSC Zoe wel, maar dit incident vormt wel een risico voor de scheepvaart, de visserij en niet in de laatste plaats voor het milieu. Dus we hebben gezegd: die spullen moeten weg."

Volgens De Feijter gebeurt het op de Noordzee zo'n een of twee keer per jaar dat een schip containers verliest. "Wellicht dat het nu wat meer aandacht trekt na de containerramp van vorig jaar." Na de ramp met de MSC Zoe lukte het niet om alle spullen boven water te halen. "Op een gegeven moment is dat niet meer haalbaar."

Onderzoek ILT

De inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt hoe de containers van het schip konden vallen. De inspectie is eerder deze week al op het schip geweest. Ze hebben onder andere onderzoek gedaan naar de veiligheid, de bemanning en de lading.

Het schip is in de nacht van woensdag op donderdag in de haven van Rotterdam aangekomen.