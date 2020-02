Nieuwbouw woonzorgcentrum Finke in Koudum begint

De woningen worden kleinschaliger. Vroeger hadden de mensen lichtere zorg nodig. "De mensen die er nu in komen hebben een vrij zwaardere zorg nodig en die vragen dus ook wat van de voorziening, dat ze een goede dagstructuur kunnen hebben. Daar passen grote gebouwen minder goed bij", vertelt Machiel Talsma van Patyna.

Kleinschalige woningen

Er worden op dit momentruimte voor vijf woningen gebouwd, dat zijn groepswoningen en in elke groep kunnen acht mensen. De woningen worden kleinschaliger en kleinschaliger werken zodat het voor de mensen een herkenbare omgeving is en herkenbaar personeel. Dat het personeel beter kan inspelen op de wensen en gebruiken van de mensen. "Het zit veel dichter op de mensen en met de mensen."

Er zijn ook tijdelijke zorgmogelijkheden. Dat zijn woningen voor mensen die tijdelijk zorg nodig zijn. Die twee plekken staan niet op zich, maar zijn gekoppeld aan de woningen. Ze verschillen een klein beetje van de andere woningen, maar zijn nagenoeg gelijk.

Nieuwbouw in fases

De nieuwbouw gaat in fases, zodat mensen op het terrein van de Finke kunnen blijven wonen. Vorig jaar is het eerste deel gesloopt en is er grond aangekocht. Daar wordt nu eerst op gebouwd. De mensen die nu nog in de Finke wonen, kunnen dan daarheen verhuizen. Het oude deel wordt dan gesloopt en daar kan dan op gebouwd worden.

Meestal wordt er een eerste paal gezet, maar hier doen ze het net ietsjes anders. Er is een eerste vloer aangelegd, waar alle mensen wat op hebben geschreven. die wordt in het gebouw gelegd en voor een eeuwigheid vastgelegd.