Gemeente en Voedselbank Weststellingwerf gaan samenwerken

De Voedselbank krijgt al producten van bijvoorbeeld supermarkten en bakkers en via inzamelacties. Maar meestal zit daar geen verse groente en fruit bij. Met de subsidie heeft de Voedselbank ook de mogelijkheid om gezond eten aan te schaffen voor de pakketten.

"Voor gezonde voeding is er vaak niet voldoende geld. We zijn dan ook blij met de subsidie van de gemeente", zegt Willem Feenstra van de Voedselbank. "Hiermee vullen we de pakketten aan met verse groenten, fruit en zuivel."

De Voedselbank gaat mensen naar het gebiedsteam van de gemeente verwijzen. Het gebiedsteam kan mensen met financiële problemen helpen om overzicht in hun geldzaken en regelingen die bestaan om schulden op te lossen te krijgen.