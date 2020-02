Cambuur raakt Maulun kwijt op laatste training

Trainer Henk de Jong weet nog niet wie zijn vervanger wordt. Omdat het op het laatste moment van de training gebeurde, moet hij nog in overleg met zijn assistenten. "Zonde, want Robin is op dit moment fantastisch. Zijn enkel klapte dubbel in een duel met Kellian van der Kaap. Maar, ik heb er nog niet eens over kunnen nadenken, want het is net gebeurd", vertelt De Jong.

De spoeling is sowieso al dun in de middelste linie, want ook Jamie Jacobs en Stanley Akoy zijn niet inzetbaar vanwege een blessure. Daar staat tegenover dat aanvaller Issa Kallon terugkeert bij de selectie. Hij zit tegen Almere City op de bank. De Jong: "Als ik hem in de basis laat beginnen, dan is de kans groot dat hij weer last krijgt en dat willen we eigenlijk voorkomen."