Lente komt vroeg, maar wat betekent dit voor de natuur en de tuin?

Bij botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost moet je op dit moment nog zoeken naar de knoppen en bloemen, maar ze zijn er wel degelijk. De krokussen en sneeuwklokjes staan al een tijdje in bloei, en zo langzamerhand volgen ook de bomen en de andere planten. Onder andere de Kerstrozen staan vollop in bloei: "Deze bloeien normaliter in maart, maar dit jaar zijn ze veel eerder", vertelt Jan Willem Zwart van De Kruidhof.

De Kerstrozen zijn een goede nectarbron voor de bijen, maar met de lagere temperaturen zijn daar nog niet al teveel van te zien. Dat is echter schijn, zo legt Zwart uit. "De bijen gaan mee op het klimaat, als de zon schijnt dan worden ze wakker en komen ze uit de grond." Mocht het daarna weer koud worden, kunnen ze ook zo weer de grond in, de winterslaap doorzetten.

Grasmaaien

Voor de mensen die komend weekeinde met de hogere temperaturen al last krijgen van voorjaarskriebels heeft Zwart wel een goede tip: grasmaaien. "Mensen zullen misschien denken, 'maaien in februari, dat heb ik nog nooit gedaan'. Maar gras heeft een groeitemperatuur van zeven graden!" En dat halen wij komend weekeinde makkelijk.