Turnster Sanne Wevers slaat World Cup in Doha over

Wevers, geboren in Leeuwarden, zegt er bewust voor te kiezen slechts aan één World Cup mee te doen. "Twee wedstrijden achter elkaar is net iets te veel en past niet goed in de voorbereiding richting de Olympische Spelen", zegt ze. "In Bakoe wil ik vooral kijken waar ik sta, zodat ik daarna weer verder kan met het uitbouwen van mijn oefening. Daar heb ik tijd voor nodig."

De 28-jierrige Wevers kende een moeilijk jaar waarin ze veelvuldig werd gehinderd door klachten aan haar rechterheup en -been. Op het WK kwam ze niet in de buurt van een finaleplaats op balk, maar leverde ze wel een bijdrage aan het teamresultaat. Sindsdien turnde ze geen wedstrijd meer.