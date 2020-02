Visserij bezorgd over ronddrijvende containers op Noordzee

"Ronddobberende containers hebben een enorme impact op de veiligheid van de kottervissers en de containers en de inhoud zijn hinderlijk en zorgen voor schade en visverlet voor vissers", zegt Kees van Beveren, voorzitter van CVO Visserij.

Nadat bekend werd dat er containers op zee dobberen, is er meteen een noodplan in werking gesteld. "Het doel van het calamiteitenplan is het in kaart brengen van de calamiteit en de eventuele gevolgen daarvan op de voedselveiligheid."

MSC Zoe

De CVO is verbaasd dat er zo snel na MSC Zoe opnieuw containers op zee verloren zijn "Naast dat de containerramp destijds voor groot ongemak en onveilige situaties zorgde, vissen onze vissers nog steeds troep uit de containers van de MSC Zoe op", zegt Van Beveren.

"Je mag toch aannemen dat er geleerd is van die ramp en dat de regelgeving omtrent containerschepen die met stormachtig weer in of in de buurt van deze vaargeul varen aangescherpt wordt."