Oud-Cambuurspeler Carlo de Leeuw (59) overleden

Zijn eerste seizoen van De Leeuw bij Cambuur was meteen het seizoen waarin hij het vaakst tot scoren kwam. In totaal maakte hij maar liefst tien doelpunten. De middenvelder speelde toen in een team met onder anderen Jos Peltzer, Johan Groote, Len Cantello, Koko Hoekstra en huidig technisch manager Foeke Booy.

Feyenoord

De Leeuw was sinds 2000 materiaalman bij Feyenoord. Aan het begin van dit seizoen werd kanker bij hem geconstateerd. Het hoogtepunt van zijn carrière was zijn doelpunt in de bekerfinale van 1980 met Feyenoord tegen Ajax.